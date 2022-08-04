عقوبات قاسية تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأسي مصر والسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

ينتظر الأهلي عقوبات قاسية حال قرر الانسحاب من بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، اعتراضًا على التحكيم، وفقًا للائحة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي اليوم الخميس 4 قرارات نارية بعد اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على خلفية مباراة فاركو الأخيرة، أبرزها عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر - السوبر المصري)، لحين تنفيذ مطالب النادي.

ويطالب الأهلي بإقالة لجنة الحكام "التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها"، وفقًا لبيان النادي، وكذلك إيقاف محمود عاشور حكم تقنية الفيديو "الفار" في مباراة فاركو لحين التحقيق معه.

وكان الأهلي تعادل بدون أهداف مع فاركو مساء أمس الأربعاء على ستاد "الأهلي وي السلام" في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، في مباراة شتهدت جدلًا تحكيميًا.

وسجل البديل بيرسي تاو، نجم الأهلي، هدفًا ألغاه الحكم أحمد الغندور بداعي التسلل، لكن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحة الهدف، ما أثار غضب جماهير وإدارة النادي الأحمر.

وابتعد الأهلي خطوة جديدة عن المنافسة على لقب الدوري المصري، إذ رفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، وله مباراة مؤجلة، متخلفًا بفارق 10 نقاط عن الزمالك، الذي يتصدر الجدول.

وفيما يلي يستعرض "يلا كورة" العقوبات المنتظر أن يوقعها اتحاد الكرة على الأهلي، حال نفذ تهديده وانسحب من بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.

كأس مصر

من المقرر أن يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 14 أغسطس الجاري في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد أن تمكن وصيف بطل النسخة الماضية من اجتياز عقبة المصر بالسلوم في دور الـ32.

وتنص المادة 62 من لائحة لجنة المسابقات للموسم الجاري 2021-2022 على أنه "في حال انسحاب فريق من بطولة كأس مصر بعد بدء البطولة، يُرفع اسمه من الجدول، ويعتبر الفريق المنافس له في المباراة فائزًا بنتيجة 2-0".

كما تنص على أنه "في حال انسحاب فريق من البطولة بعد دور الـ32 فإنه يتعرض لغرامة مالية قدرها 20 ضعف قيمة رسم اشتراك المسابقة".

كذلك تنص المادة ذاتها على أن "الفريق المنسحب يحرم من الاشتراك في الموسم التالي من المسابقة".

السوبر المصري

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك يوم 28 أكتوبر المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في المباراة باعتباره وصيف بطل نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر، بينما يلعب الزمالك كونه بطلًا للدوري.

ووفقًا للمادة 64 من لائحة المسابقات، فإنه "في حال اعتذار وصيف بطل الكأس عن خوض مباراة كأس السوبر المصري لأي سبب من الأسباب، تقام المباراة بين بطل الدوري، ووصيفه، ثم بالترتيب في حال الاعتذار".

وبما أن الأهلي هو أيضًا وصيف بطل الموسم الماضي من الدوري، فإن بيراميدز، صاحب المركز الثالث، هو من سيواجه الزمالك في مباراة السوبر حال انسحاب الفريق الأحمر.

كما تنص المادة 67 من اللائحة على أنه "تبطق على مباراة كأس السوبر المصري لائحة المسابقات وشؤون اللاعبين، والشروط التي تضعها لجنة المسابقات لهذه المباراة".