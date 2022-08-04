مصدر لـ"الخليج 365": لجنة الحكام ستتغير.. وحكم الفيديو استبعد قبل بيان الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إن جميع أندية الدوري تعلم بأن الإنجليزي كلاتنبرج سيصل يوم السبت المقبل لتولي مهمة رئيس لجنة التطوير بالحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان النادي الأهلي، قد أصدر بيانًا رسميًا اليوم الخميس، طالب خلاله بإقالة لجنة الحكام "التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها"، بحسب نص البيان، بجانب بإيقاف حكم تقنية الفيديو "VAR" في المباراة الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم عقب إصدار الأهلي لبيانه:"كل الأندية تعلم بأن كلاتنبرج سيأتي يوم السبت المقبل وكما أن هناك قرار باستبعاد حكم تقنية الفيديو "VAR" الذي قاد مباراة الأهلي أمام فاركو من قبل بيان الأهلي.. إذن أين المشكلة؟".

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي مع فاركو في الجولة 28 من دوري we المصري، ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة الترتيب، حيث اكتفى برفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.