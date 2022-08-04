رسميا.. تشيلسي يحرم برشلونة من ضم أزبيليكويتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن نادي تشيلسي تجديد عقد مدافعه الإسباني المخضرم سيزار أزبيليكويتا، ليستمر مع الفريق اللندني لعامين إضافيين.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد أزبيليكويتا مع تشيلسي في صيف 2023، وبعد توقيع عقد جديد يظل المدافع الإسباني مرتبطا بالنادي حتى 2024.

وبهذا يقطع تشيلسي الطريق على برشلونة، الذي كان يسعى للتعاقد مع أزبيليكويتا (32 عاما) خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن أزبيليكويتا انضم إلى تشيلسي في صيف 2012 قادما من أولمبيك مارسيليا مقابل 8.8 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 474 مباراة سجل خلالها 17 هدفا، وحقق 9 ألقاب.