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رسميا.. تشيلسي يحرم برشلونة من ضم أزبيليكويتا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن نادي تجديد عقد مدافعه الإسباني المخضرم سيزار أزبيليكويتا، ليستمر مع الفريق اللندني لعامين إضافيين.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد أزبيليكويتا مع تشيلسي في صيف 2023، وبعد توقيع عقد جديد يظل المدافع الإسباني مرتبطا بالنادي حتى 2024.

وبهذا يقطع تشيلسي الطريق على ، الذي كان يسعى للتعاقد مع أزبيليكويتا (32 عاما) خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن أزبيليكويتا انضم إلى تشيلسي في صيف 2012 قادما من أولمبيك مارسيليا مقابل 8.8 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 474 مباراة سجل خلالها 17 هدفا، وحقق 9 ألقاب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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