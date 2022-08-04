إنبي يبتعد عن مناطق صراع الهبوط بثنائية في إيسترن.. وسيراميكا يخطف تعادلًا قاتلًا أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حقق فريق إنبي فوزًا مهمًا خلال مسيرته بالنسخة الجارية من الدوري بالفوز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الخميس بنظيره إيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة 29.

وتقدم إنبي مع بداية الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه جون إيبوكا في الدقيقة 48 قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ورفع إنبي بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 34 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد إيسترن كومباني عند النقطة 27 في المركز 16.

وخطف سيراميكا كليوباترا تعادلاً قاتلاً أمام نظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما بالتوقيت ذاته.

وتقدم سموحة بهدف رائع من لاعبه صديق أوبولا في الدقيقة 85 قبل أن يتعادل حمزة مجدي لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 90.

ورفع سموحة بهذا التعادل رصيده إلى النقطة 41 في المركز السادس، فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 34 في المركز العاشر.