مصدر بالأهلي لمصراوي: مجلس الإدارة لن يتراجع عن قراراته.. وسنواصل الدفاع عن حقوق النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن مجلس الإدارة سيستمر في الدفاع عن حقوق القلعة الحمراء وذلك بعد القرارات التي اتخذها النادي على خلفية ما حدث في لقاء فاركو بالدوري الممتاز.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي 4 قرارات، اليوم الخميس، ولعل أبرزها استكمال الدوري بالناشئين والمطالبة بإقالة لجنة الحكام، وعدم المشاركة في بطولتي كأس مصر والسوبر لحين تنفيذ طلباته.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن مجلس إدارة الأهلي لم ولن يتنازل عن حقوق النادي وفريق الكرة الذي تعرض لأمور كثيرة خلال الفترة الأخيرة وخاصة الموسمين الأخيرين.

وأضاف: "مجلس الإدارة درس الموضوع من جميع جوانيه وكانت قراراته مبنية على ما يناسب اسم وقيمة وتاريخ ومبادئ النادي الراسخة والمنبثقة في الأساس من الدفاع عن حقوقه بكل الطرق المشروعه".

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة لن يتراجع عن القرارات التي لاقت دعم كامل من الجمعية العمومية للنادي والجماهير وصدرت بعد دراسة وافية لها.

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام "التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها".

المطالبة بإيقاف حكم تقنية الفيديو "VAR" في المباراة الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر - السوبر المصري)، لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

وبحسب ما ذكره الأهلي في بيانه، فمن المقرر أن يقوم محمود الخطيب رئيس النادي، بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن مباراة الأهلي وضيفه فاركو، أمس الأربعاء، التي انتهت بالتعادل السلبي في بطولة الدوري المحلي، شهدت إلغاء أحمد الغندور، حكم المباراة، هدفا للفريق الأحمر أحرزه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بداعي التسلل، بناء على قرار مثير للجدل من محمود عاشور حكم الفار.