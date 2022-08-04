لائحة الدوري وراء عدم تهديد الأهلي بالانسحاب اعتراضًا على التحكيم (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

هدد النادي الأهلي بالانسحاب من بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري اعتراضًا على قرارات التحكيم في مباريات بطولة الدوري المصري، فلماذا لم يهدد بالانسحاب من الأخيرة؟.

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع فاركو في مباراة أقيمت أمس الأربعاء، على ستاد "الأهلي وي السلام"، ضمن الجولة 28 من الدوري المصري، ليبتعد خطوة جديدة عن لقب المسابقة.

لكن المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا بإلغاء الحكم أحمد الغندور هدفًا سجله الأهلي عن طريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد "الفار"، إلا أن الإعادة التليفزيونية أظهرت صحة الهدف.

وردًا على ذلك، أعلن الأهلي في بيان رسمي مساء اليوم الخميس عدة قرارات، منها عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر - السوبر المصري)، لحين تنفيذ مطالب النادي، لكنه في المقابل لم يهدد بالانسحاب من الدوري، التي جاءت فيها أخطاء الحكام، واكتفى بالمشاركة باللاعبين الناشئين والعائين من الإصابة، في إجراء أقل حدة.

ويوضح "الخليج 365" في السطور التالية لماذا لم يهدد الأهلي بالانسحاب من الدوري، على غرار ما فعله في بطولتي كأس مصر وكأس السوبر.

أولا: لأن مشكلة الأهلي الأساسية مع لجنة الحكام، وهي إحدى لجان اتحاد الكرة، الذي يدير بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري، وليس مع رابطة الأندية، التي تدير الدوري المصري.

ثانيا: لأن عقوبات الانسحاب من الدوري المصري قاسية، وفقًا للائحة رابطة الأندية.

وتنص المادة 52 من لائحة رابطة الأندية للموسم الجاري على أنه في حال انسحاب فريق من الدوري، فإنه "يتعرض لغرامة مالية طبقًا لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم".

كما تنص اللائحة على "أنه في حال كان الانسحاب في الدور الثاني، تبقى نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى، وتلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني، وكأنه لم يشارك في الدور الثاني".

أيضًا تنص اللائحة على أن "الفريق المنسحب يُحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم، مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول".

وكان محمود الخطيب، رئيس الأهلي، اجتمع باللجنة القانونية للنادي، في وقت سابق من اليوم، قبل اجتماعه مع مجلس إدارته، وإصدار القرارات.