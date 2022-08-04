مركز التحكيم يعطل الزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض مركز التحكيم الرياضي للمرة الثانية، أمس، طلب التدابير الوقتية المقدم من نادي الهلال، لتعليق عقوبة المنع من التسجيل في قضية اللاعب محمد كنو.

ويتأكد بذلك منع الهلال من تسجيل لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الهلال تقدم بطلب التدابير الوقتية لتعليق عقوبة المنع من التسجيل، والموقعة على النادي بسبب تجديد عقد لاعبه محمد كنو رغم توقيع اللاعب عقد انتقال إلى نادي النصر.

وكانت صحيفة «Il Tempo» الإيطالية، أكدت أن نادي الهلال يسعى لتدعيم خط هجومه عن طريق ضم المهاجم الأوزبكي إلدور شوموردوف؛ مهاجم فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إلى أن مسؤولا من نادي الهلال، قام بالاجتماع مع وكيل اللاعب الأوزبكي إلدور شوموردوف، من أجل ضمه خلال الصيف الجاري.

وأضحت الصحيفة أن شوموردوف لن يستمر مع نادي روما الموسم المقبل، ويبحث عن الرحيل خلال الصيف الجاري، وسط اهتمام نادي الهلال.

وسبق لمركز التحكيم الرياضي أن رفض الطلب الأول للتدابير الوقتية التي تقدم به الزعيم في وقت سابق، عن حرمان نادي الهلال من قيد لاعبين جدد في فترتين.

ومن المتوقع أن تسعى إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، للاستئناف للحصول على حقوقه في التدابير الوقتية في قضية كنو، لكي يتمكن من قيد لاعبين جدد في صيف 2022.

تغليظ العقوبات

يشار إلى أن غرفة فض المنازعات التابعة لاتحاد القدم أصدرت في ليلة عيد الفطر المبارك قراراتها بمعاقبة الهلال وكنو، على خلفية توقيعه لناديين في آن واحد، إذ وقع للنصر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، ثم عاد ووقع عقدا جديدا مع الأزرق.

النصر لم يعلن عن الصفقة رسميا في يناير الماضي، لكنه فوجئ بإعلان الهلال تجديد عقد اللاعب عقب مفاوضات استمرت أشهر بين الطرفين وخلافات حول الأمور المالية.

وبعد تحقيقات غرفة فض المنازعات، قررت حرمان الهلال من التعاقدات لفترتين، مع إيقاف كنو أربعة أشهر، وإلزامهما بدفع 27 مليون ريال للنصر. هذه القرارات كانت قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وهي الخطوة التي اتخذها الزعيم بالفعل، فيما طالب النصر بتغليظ العقوبات، ولم يصدر المركز قراراته بعد.

وطلب الهلال تنفيذ طلب التدابير الوقتية، لحين انتهاء مركز التحكيم من التحقيق في القضية، كي يتمكن اللاعب كنو من المشاركة في المباريات ويتمكن النادي أيضا من إبرام صفقات جديدة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض للمرة الثانية.