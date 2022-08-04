شكرا لقرائتكم خبر النهائي الثاني على التوالي لأخضر الشباب عربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاع المنتخب السعودي للشباب التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب تحت 23 سنة بعد تغلبه في نصف النهائي على شقيقه منتخب فلسطين ليواجه بذلك الطرف الآخر للنهائي منتخب مصر بعد أن تأهل الأخير عقب فوزه على الجزائر بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي.

ويعتبر هذا النهائي هو الثاني على التوالي للأخضر بعد أن كان وصل في البطولة السابقة عام 2021 والتي أقيمت في مصر وحقق المنتخب السعودي لقب البطولة آنذاك بعد أن هزم الجزائر في النهائي بنتيجة 2-1 ليحقق بذلك لقبه الأول في تاريخ البطولة.

ويستعد الأخضر السعودي للدفاع عن لقبه في النهائي أمام شباب الفراعنة عندما يتواجه المنتخبان في نهائي البطولة المقامة حاليا في أبها وتستضيف مدينة الأمير سلطان الرياضية المباراة التي تقام السبت المقبل الموافق 6 من أغسطس الجاري.

وبالمقارنة بين بطولة هذا العام والماضية سنجد عدة مفارقات من حيث الفرق المشاركة بعد أن ارتفع عدد المنتخبات إلى 18 منتخبا شاركوا في هذه البطولة بدلا من 16 في البطولة الماضية والتي استضافت مصر أحداثها العام الماضي.

مشاركات الأخضر الشباب في كأس العرب:

بطولة 2011 خسر النهائي

بطولة 2012خسر النهائي

بطولة2020غادر من دور المجموعات

بطولة 2021حقق لقب البطولة

بطولة 2022 وصل إلى النهائي

نقاط عن البطولتين 2021 و2022:







شارك 16 منتخب في بطولة 2021 تم توزيعهم على 4 مجموعات.



استطاع الأخضر التأهل متصدرا لمجموعته بدون خسارة في البطولتين.



اجتاز ربع النهائي في البطولتين بالفوز بركلات الترجيح.



وصل الأخضر الشباب إلى النهائية في البطولتين.



بطولة 2021 سجل الأخضر 11 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.



بطولة 2022 سجل 11 هدفا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا قبل النهائي.



أقيمت بطولة 2021 في مصر بينما تقام بطولة 2022 في السعودية.



مسيرة الأخضر الشبابفي بطولة 2021:





المجموعة: (السعودية، تونس، اليمن، أوزباكستان).



حصد النقاط الكاملة ( 9 نقاط) في دور المجموعات من ثلاث مواجهات.



9 ربع النهائي: السنغال 1-1 السعودية. ركلات ترجيح.



1-1 نصف النهائي: السعودية 3-2 مصر.



النهائي : السعودية 1-2 الجزائر. (البطل).



مسيرة الأخضر الشبابفي بطولة 2022 :