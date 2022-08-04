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«الرياضات الالكترونية» يدشن 4 بطولات احترافية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية بطولة Tom Clancy's Rainbow Six Siege أمس، والتي تعد رابع بطولات منافسات الرياضات الالكترونية الاحترافية والتي تبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار أمريكي، في موسم الجيمرز الذي يعد أكبر حدث للرياضات والألعاب الالكترونية في العالم، والمقام حاليا في مدينة الرياض ويستمر حتى الـ 8 من شهر سبتمبر القادم.

وسيشارك في البطولة التي تستمر لمدة أربعة أيام نخبة الفرق العالمية وهي: Spacestation Gaming و Team Liquid و MIBR و TSM FTX و DWG KIA و Team Falcons و WYLDE و Team BDS، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 400,000 دولار، في حين يحصل وصيف البطولة على مبلغ 250,000 دولار، ومبلغ 155,000 دولار لأصحاب المركزين الثالث والرابع.

وستلعب مرحلة المجموعات خلال يومي الـ 4 و5 من شهر أغسطس الحالي، حيث ستتأهل 4 فرق لمرحلة نصف النهائي والتي ستقام منافساتها في اليوم الثالث من البطولة، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية في اليوم الأخير والذي سيشهد إقامة مواجهة استعراضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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