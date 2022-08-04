«الرياضات الالكترونية» يدشن 4 بطولات احترافية

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وسيشارك في البطولة التي تستمر لمدة أربعة أيام نخبة الفرق العالمية وهي: Spacestation Gaming و Team Liquid و MIBR و TSM FTX و DWG KIA و Team Falcons و WYLDE و Team BDS، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 400,000 دولار، في حين يحصل وصيف البطولة على مبلغ 250,000 دولار، ومبلغ 155,000 دولار لأصحاب المركزين الثالث والرابع.وستلعب مرحلة المجموعات خلال يومي الـ 4 و5 من شهر أغسطس الحالي، حيث ستتأهل 4 فرق لمرحلة نصف النهائي والتي ستقام منافساتها في اليوم الثالث من البطولة، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية في اليوم الأخير والذي سيشهد إقامة مواجهة استعراضية.
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