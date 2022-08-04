«الرياضات الالكترونية» يدشن 4 بطولات احترافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية بطولة Tom Clancy's Rainbow Six Siege أمس، والتي تعد رابع بطولات منافسات الرياضات الالكترونية الاحترافية والتي تبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار أمريكي، في موسم الجيمرز الذي يعد أكبر حدث للرياضات والألعاب الالكترونية في العالم، والمقام حاليا في مدينة الرياض ويستمر حتى الـ 8 من شهر سبتمبر القادم.

وسيشارك في البطولة التي تستمر لمدة أربعة أيام نخبة الفرق العالمية وهي: Spacestation Gaming و Team Liquid و MIBR و TSM FTX و DWG KIA و Team Falcons و WYLDE و Team BDS، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 400,000 دولار، في حين يحصل وصيف البطولة على مبلغ 250,000 دولار، ومبلغ 155,000 دولار لأصحاب المركزين الثالث والرابع.

وستلعب مرحلة المجموعات خلال يومي الـ 4 و5 من شهر أغسطس الحالي، حيث ستتأهل 4 فرق لمرحلة نصف النهائي والتي ستقام منافساتها في اليوم الثالث من البطولة، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية في اليوم الأخير والذي سيشهد إقامة مواجهة استعراضية.