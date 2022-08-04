شكرا لقرائتكم خبر المالكي يحلق بنجاح في الريشة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحلق فهد المالكي البالغ من العمر 15 عاما، أحد اللاعبين من فئة الناشئين من المنتخب السعودي لرياضة الريشة الطائرة، الذي يمثل المنتخب في بطولة غرب آسيا سنة 2021 وحقق فيها المركز الثاني والميدالية الفضية.

وروى المالكي وهو أحد لاعبي النخبة في الاتحاد السعودي للريشة الطائرة قائلا «التزامي بالتدريب المكثف طور من أدائي بسرعة كبيرة وأهلني للمشاركة لأول مرة في البطولات المحلية للاتحاد ببطولة دوري المنطقة الوسطى في عام 2021م وحققت المركز الثالث والميدالية البرونزية وانضممت بنفس السنة للمنتخب السعودي لرياضة الريشة وشاركت ببطولة غرب آسيا 2021 محققا المركز الثاني والميدالية الفضية.

وأكد المالكي أن طموحه القادم تحقيق الميدالية الذهبية في البطولة العربية والتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بالإضافة لتحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2034م.