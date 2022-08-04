شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يطلب تعليق العقوبة ويفاوض الصيعري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحركت إدارة نادي الاتحاد بعد العقوبات التي تم إصدارها من جانب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قضية عبدالرزاق حمد الله وفريقه السابق النصر.

وتعمل إدارة نادي الاتحاد على رفع طلب التدابير الوقتية إلى مركز التحكيم الرياضي، وتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمد الله.

الاتحاد سيطالب بتعليق العقوبة، لحين النظر في الاستئناف الذي سيقدمه نادي الاتحاد، لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد قرارات لجنة الاحتراف.

جاء ذلك بعد قرار لجنة الاحتراف في قضية التسجيلات التي قدمها نادي النصر، ويتهم فيها مسؤولي الاتحاد بتحريض المهاجم المغربي على فسخ عقده مع النصر والانتقال إلى العميد في صفقة انتقال حر.

فيما رحلت اللجنة عقوبة المنع من التسجيل على النادي إلى الشتوية، مما يعني السماح بقيد المصري طارق حامد والظهير الأيسر بنادي أحد زكريا هوساوي.

ويحاول الاتحاد تقوية الفريق بتسجيل لاعبين جدد محليين بعد أن اقترب من التوقيع مع اللاعب محمد الصيعري والحارس أحمد الكسار، واللاعب هيلدر كوستا.

وجاءت صفقة كوستا بطلب من مدرب الفريق البرتغالي نونو سانتو، الذي أشرف على اللاعب عندما كان مدربا لوولفرهامبتون.

ويلعب كوستا البالغ من العمر 28 عاما في مركز الجناح الأيمن، وخاض عدة تجارب احترافية أبرزها في أندية بنفيكا البرتغالي وموناكو الفرنسي وولفرهامبتون وليدز في إنجلترا وفالنسيا الإسباني.

وكان اللاعب انتقل على سبيل الإعارة لصفوف فالنسيا الإسباني الموسم الماضي، لعب خلالها 27 مباراة في الدوري والكأس، صنع خلالها هدفين ولم يسجل أي هدف.