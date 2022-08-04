شكرا لقرائتكم خبر شمايكل ينضم لنيس بعد 11 عاما في ليستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى حارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل (35 عاما) مسيرة امتدت على مدار 11 عاما مع ليستر سيتي الإنجليزي، بعدما انضم إلى نيس الفرنسي، دون الكشف عن المقابل المادي للصفقة.

وقضى الحارس الدنماركي أكثر من عقد من الزمن في ليستر بعدما انضم إلى الفريق قادما من ليدز يونايتد، وحقق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية، خلال الفترة التي قضاها في ملعب «كينج باور».

ونشر نادي ليستر سيتي بيانا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله رحيل كاسبر شمايكل، وجاء فيه: «بعد 11 عاما مع ليستر سيتي، كاسبر شمايكل انضم لفريق نيس، لينهي فترة رائعة قضاها مع الثعالب».

وسبق أن أكد براندنن رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أن كاسبر شمايكل سيسمح له بالرحيل عن الفريق، حال نجح في إيجاد فريق آخر، بالرغم من أن عقده كان يمتد حتى عام 2023.

ولعب شمايكل 479 مباراة في كل البطولات مع الفريق الملقب بالثعالب، وشارك في أكبر عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي ضمن صفوف فريقه برصيد 276 مشاركة، وأنه سيكون متواجدا مع المنتخب الدنماركي في كأس العالم المقبلة في قطر، مالم تلحق به إصابة.

وفي حديثه للموقع الرسمي قال أياوات سريفادانابرابها، رئيس مجلس إدارة ليستر سيتي «طوال فترة تواجده مع الفريق، سواء كقائد أو قائد ثان، كان دائما على استعدادا لتحمل المسؤولية، وقاد الفريق بامتياز». وأضاف «تأثيره وروحه القيادية داخل وخارج الملعب تبرز مدى الاحترافية التي يتحلى بها، كلاعب كرة قدم وكإنسان».

وأنهى نيس الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، ويستهل الموسم الجديد بمواجهة تولوز يوم الأحد المقبل.

الحارس الدنماركي شمايكل:

