نوير يستعد لقيادة بايرن أمام فرانكفورت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ جوليان ناجلسمان أن الحارس الدولي مانويل نوير من المقرر أن يلحق بالمواجهة على ملعب انتراخت فرانكفورت اليوم الجمعة في افتتاح الموسم الجديد للبوندسليجا، كما وصل تصريح اللعب الخاص بالمهاجم الصاعد ماثيس تيل في الوقت المناسب، ليصبح جاهزا هو الأخر للمشاركة إذا لزم الأمر.

وقال إن القائد نوير من المقرر أن يكمل تعافيه من اضطرابات المعدة بحلول موعد المواجهة أمام فرانكفورت، في مستهل حملة دفاع بايرن عن لقب الدوري الألماني، بعد التتويج باللقب في المواسم العشرة الأخيرة في رقم قياسي.

وأضاف ناجلسمان في تصريحات صحفية أمس «الأمر يبدو جيدا، لن يتدرب اليوم لكنه سيسافر مع الفريق، سيشارك في اجتماعتنا، ويشعر بكثير من التحسن، إذا استمرت الأمور في التحسن كما أفترض، سيكون بمقدوره المشاركة».

وأشار «ليس من السهل اللعب في فرانكفورت ، لا أعرف بنسبة 100% كيف سيبدو فريقهم، فرانكفورت فريق قوي وصاحب قاعدة من الجماهير الشغوفة».

وتابع «إنها المباراة الافتتاحية للموسم مساء الجمعة، ستكون مباراة جيدة».

ويعاني ليون جوريتسكا وإيريك ماكسيم شوبو موتينج من الإصابة فيما يغيب كينجسلي كومان للإيقاف، بينما من المتوقع مشاركة الوافدين الجديدين ساديو ماني وماتيس دي ليخت.