الصربي إيليتش يقود منتخب لبنان في نهائيات آسيا 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد الاتحاد اللبناني لكرة القدم مع الصربي، ألكسندر إيليتش، مدربا للمنتخب الأول، خلفا للتشيكي، إيفان هاشيك، الذي انتهى عقده قبل نحو 4 أشهر.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي «قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم في اجتماعها (الأربعاء) التعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر إيليتش لقيادة منتخب لبنان للسنوات الثلاث المقبلة، خلفا للمدرب التشيكي إيفان هاشيك. ومن المقرر أن يصل المدرب الصربي مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت لتوقيع العقد ومباشرة مهامه التدريبية».

وسيشرف إيليتش البالغ 53 عاما على المنتخب اللبناني في فترة التحضيرات لنهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستحدد الدولة المضيفة لها في 17 أكتوبر 2022 من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري.

كما سيكون مناطا بمهمة الإحلال والتبديل استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويمتلك إيليتش خبرة كبيرة في المنطقة العربية، حيث درب «الأهلي» السعودي إضافة إلى «القادسية» و»الرائد» و»الباطن»، فضلا عن فريق «الشرطة» العراقي.

وبدأ إيليتش مسيرته مدافعا في «النجم الأحمر» اليوغوسلافي عام 1990، وانتقل بعدها إلى رادنيتشكي نيش، ثم قادش الإسباني، وبانيلياكوس اليوناني، ثم إلى كلوب بروج البلجيكي حيث توج بطلا للدوري (1998) والكأس (1996) والسوبر مرتين (1996 و1998)، وأندرلخت البلجيكي أيضا، وساهم في إحرازه الدوري (2001) والكأس (2001 و2002) قبل أن يعتزل مع فيتيس أرنهيم الهولندي عام 2004.

المدرب ألكسندر إيليتش:

