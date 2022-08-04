نابولي يرفض فكرة التعاقدمع لاعبين أفارقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرفض أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، فكرة التعاقد مع لاعبين أفارقة مرة أخرى، ما لم يوقعوا اتفاقا على عدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة نابولي الحالية النيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني أندريه زامبو أنجويسا، بينما رحل عنه قائده السنغالي كاليدو كوليبالي هذا الصيف، وانتقل إلى تشيلسي.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لصحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية «قلت لإدارة النادي أيها الشباب، لا تتحدثوا معي بعد الآن عن التعاقد مع اللاعبين الأفارقة».

وأضاف «أنا أحبهم، لكن التعاقد معهم سيكون مرهونا بشرط عدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وإلا فإن هؤلاء اللاعبين لن يكونوا متاحين لنا».

وأوضح «نحن الأغبياء الذين ندفع الرواتب فقط لنرسلهم في جميع أنحاء العالم يلعبون من أجل الآخرين».

يذكر، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية، عادة ما تقام في الشتاء كل عامين، وهو ما يفقد الأندية الأوروبية نجومها في وسط الموسم.