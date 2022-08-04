شكرا لقرائتكم خبر رئيس دورتموند: تدعيماتنا قيمة.. وواثق من نجاح تيرزيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل رينهارد راوبول رئيس نادي بوروسيا دورتموند، الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بحالة من الثقة، بعد عودة المدرب إيدين تيرزيتش وتعزيز صفوف الفريق.

وقال راوبول لصحيفة «روهر ناخريشتن» أمس، إيدين تيريزيتش يحمل حقا آمال الجماهير».

وأضاف «ليس فقط بسبب الإنسجام، ولكن لأنه أثبت أيضا من خلال إحراز لقب كمدرب لبوروسيا دورتموند خلال فترة قصيرة للغاية ، أن هذه الثقة في محلها».

وجرى تعيين المدرب المساعد السابق تيرزيتش، في منصب المدير الفني لدورتموند بشكل مؤقت في ديسمبر 2020 حتى نهاية الموسم ، وتوج بلقب الكأس في مباراته الأخيرة، ثم انتقل لمنصب المدير التقني، لكنه عاد لتدريب الفريق عقب رحيل المدرب السابق ماركو روز بعد عام واحد قضاه مع الفريق رغم إنهاء الموسم الماضي من البوندسليجا في المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونخ.

ورحل الهداف النرويجي إيرلينج هالاند عن دورتموند هذا الصيف وانتقل إلى مانشستر سيتي، لكن الفريق تعاقد مع المدافعين الدوليين نيكو شلوتربيك ونيكلاس زوله، بجانب المهاجم الشاب لمنتخب ألمانيا كريم اديمي ولاعبين أخرين.

وأشار راوبول «قمنا بتدعيمات قيمة وضرورية في الفريق، هذا الأمر والمسيرة الجيدة في الموسم الماضي للبوندسليجا يجعلاني متفائلا للغاية».

ويغيب المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر عن دورتموند لعدة أشهر بعد خضوعه لعملية استئصال ورم من الخصية، ويخضع حاليا للعلاج الكيميائي.

وقال راوبول «مرض سيباستيان هالر بالدرجة الأولى مأساة إنسانية، واثق في أن النهاية ستكون سعيدة، بالطبع هذا التشخيص مصيبة من الصعب تقبلها في البداية».

واستهل دورتموند مسيرته في الموسم الجديد بالفوز على 1860 ميونخ المنافس بالدرجة الثالثة، /3صفر في الدور الأول لكأس ألمانيا.

ويبدأ دورتموند مشواره في الموسم الجديد للبوندسليجا بملاقاة باير ليفركوزن غدا السبت.