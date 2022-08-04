استكمال الدوري بالناشئين والانسحاب من الكأس والسوبر.. 4 قرارات نارية من الأهلي بعد فضحية مباراة فاركو

الشارقة - اميمة ياسر - طالب النادي الأهلي بإقالة لجنة الحكام في اتحاد الكرة، ضمن 4 قرارات اتخذها مجلس الإدارة عقب التعادل مع فاركو، مساء الأربعاء.

وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم ما يلي:

- المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتهـا ومصداقيتها.

• المطالبة بإيقاف حكـم الـ« VAR» فـي مبـاراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه."

• عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمهـا الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم «كأس مصـر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

- استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي مع فاركو في الجولة 28 من دوري we المصري، ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة الترتيب، حيث اكتفى برفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وشهد اللقاء، جدلا تحكيميا بعدما ألغى الفار هدفا صحيحا للأهلي بداعي التسلل.