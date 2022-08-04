شكرا لقرائتكم خبر عن جدو وسليمان الأبرز.. المقاولون يعتمد تشكيل الجهاز الفنى لشوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت قيادة شوقي غريب.

ويضم الجهاز الفني كلا من معتمد جمال مدرب عام وطلعت محرم مدرب ومدير التعاقدات ومحمد ناجي جدو مدرب وكمال عبد الواحد مخطط أحمال وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى ومحمود فرج محلل الأداء والدكتور أيمن زين طبيبا .

وقرر مجلس الإدارة الابقاء على الجهازين الإداري والطبي.

,عقد شوقي غريب المدير جلسة مع لاعبي الفريق بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي قبل انطلاق المران والانتظام في معسكر استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت.

وتحدث غريب مع اللاعبين عن المرحلة الحالية وأهميتها مؤكدا أن المرحلة تتطلب بذل الجهد والعمل الجاد لتحقيق الهدف باعتبار أن المباريات المتبقية مباريات كؤوس.