شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهاجم المصرى بـ" على الزاهدى وميدو جابر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق طلائع الجيش التشكيل الاساسى الذى يخوض مباراة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد برج العرب .

وجاء التشكيل يضم كل من :

في حراسة المرمى .. محمد بسام .

في خط الدفاع .. خالد سطوحى ، مصطفى الزنارى ، محمد أنور .

في خط الوسط .. عمرو السيسى ، مهند لاشين ، محمد جابر ، محمد عبد الرحمن زولا ، محمد ناصف .

في الهجوم .. على الزاهدى ، ميدو جابر .