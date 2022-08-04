شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهاجم المصرى بـ" على الزاهدى وميدو جابر " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق طلائع الجيش التشكيل الاساسى الذى يخوض مباراة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد برج العرب .
وجاء التشكيل يضم كل من :
في حراسة المرمى .. محمد بسام .
في خط الدفاع .. خالد سطوحى ، مصطفى الزنارى ، محمد أنور .
في خط الوسط .. عمرو السيسى ، مهند لاشين ، محمد جابر ، محمد عبد الرحمن زولا ، محمد ناصف .
في الهجوم .. على الزاهدى ، ميدو جابر .