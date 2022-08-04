إنبى يهزم إيسترن كومباني 2 - 0 ويرتقى للمركز التاسع بالدوري

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبي فوزا مريحًا على نظيره إيسترن كومباني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي إنبي المهاجم جون إيبوكا في الدقيقتين 48 و88 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز الـ9 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 29 مباراة، حقق خلالها الفوز في 7 مباريات وتعادل 13 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا، فيما يحتل إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 50 هدفاً.

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي : في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، وفي الدفاع: علي فوزي- إبراهيم يحيى- إبراهيم القاضي- خالد رضا، وفي الوسط: محمد إسماعيل- أحمد العجوز- زياد كمال، وفي الهجوم: مصطفى شلبي- جون إيبوكا- ديتوبيتر.