شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول جلسة لشوقى غريب مع لاعبى المقاولون استعدادا لبيراميدز .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شوقي غريب المدير الفني الجديد لنادي المقاولون العرب علي الاجتماع باللاعبين أمس واليوم، وفي اجتماعه مع اللاعبين أكد غريب علي انه قبل التحدي في قيادة الفريق خلال تلك المرحلة الصعبة لثقته الكبيرة في اللاعبين.

وقال غريب إن المقاولون العرب اسم كبير في عالم كرة القدم المصرية ويشرفه ان يكون علي رأس القيادة الفنية في قلعة ذئاب الجبل، وأكد المدرب الجديد لذئاب الجبل، علي ثقته في اللاعبين وقدرتهم علي تجاوز الازمة سريعا والدخول في منطقة الأمان.

وقال غريب أنه يعتبر ان المباريات المتبقية هي بمثابة لقاءات كؤوس ، وأكد غريب علي سعيه نحو تحقيق الهدف مشيدا بلقائه بالمهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل المشرف علي الكره.

وكان الفريق قد أدى مرانه علي الملعب ألرئيسي للمقاولون العرب شارك فيه جميع اللاعبين باستثناء المصابين، ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.