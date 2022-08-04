شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع سموحة 1/1 في مباراة "الدقائق القاتلة" بالدوري .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل سيراميكا مع سموحة بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز ، وجاءت الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

سجل صديق إيبولا هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 87 قبل أن يُسجل حمزة مجدي هدف التعادل لفريق سيراميكا في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 41 نقطة ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة ، كما رفع سيراميكا رصيده إلى 34 نقطة ويحتل المركز العاشر.

جاء تشكيل سموحة للمباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان

في الدفاع: خالد عبد الفتاح- رجب نبيل- أحمد رمضان "بيكهام"- محمد نادي

في الوسط: محمد متولي "كناريا"- حمدي علاء- محمد شكري

في الهجوم: صديق كالابا- مروان حمدي- عبد الكبير الوادي .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا:

في حراسة المرمى: عامر عامر

في الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري- سيف تقى- أحمد محسن

في الوسط الدفاعي: عمرو نبيل- محمد توني _ محمد إبراهيم- شريف دابو

في الهجوم: شادي حسين _ باسم مرسي .