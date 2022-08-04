شكرا لقرائتكم خبر عن إيبولا يتقدم لسموحة في مرمى سيراميكا بالدوري..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل صديق إيبولا هدف التقدم لسموحة في مرمى سيراميكا خلال الدقيقة 87 من المباراة التي تجمعهما حالياً بإستاد الأسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز. جاء تشكيل سموحة للمباراة كالتالي: في حراسة المرمى: الهاني سليمان في الدفاع: خالد عبد الفتاح- رجب نبيل- أحمد رمضان "بيكهام"- محمد نادي في الوسط: محمد متولي "كناريا"- حمدي علاء- محمد شكري في الهجوم: صديق كالابا- مروان حمدي- عبد الكبير الوادي . بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا: في حراسة المرمى: عامر عامر في الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري- سيف تقى- أحمد محسن في الوسط الدفاعي: عمرو نبيل- محمد توني _ محمد إبراهيم- شريف دابو في الهجوم: شادي حسين _ باسم مرسي .