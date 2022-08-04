شكرا لقرائتكم خبر عن أوستين أموتو يقود تشكيل المصرى أمام الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الظهر: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى، أحمد علاء، حسن علي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، فريد شوقي، محمد جريندو، إلياس الجلاصي.

الهجوم: أوستين أموتو.

وعلى دكة البدلاء كل من: محمود شحاتة، إسلام المزين، هيثم لعيوني، حجاج عويس، عمرو مرعي، أحمد حمودي، مصطفى سلطان، محمد عنتر، عمرو عبد الفتاح عموري.