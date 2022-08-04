شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع هالة مصطفى 4 مواسم لتدعيم "سيدات السلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع هالة مصطفى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بالنادي خلال الموسم المقبل.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع هالة مصطفى لمدة 4 مواسم؛ لتدعيم فريق كرة السلة "سيدات"؛ استعدادًا للموسم الجديد، وللمساهمة في استمرار البطولات والإنجازات.

وأشار العوضي إلى أن هالة لاعبة متميزة، وصاحبة قدرات فنية عالية وانضمامها إلى سيدات سلة الأهلي يعد إضافة كبيرة لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.

واختتم خالد العوضي تصريحاته مؤكدا أن هالة مصطفى تعد إضافة كبيرة للفريق، مؤكدًا أنها جاهزة للمشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة طارق خيري، المدير الفني.