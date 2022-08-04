شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصدر 4 قرارات عقب الاجتماع الطارئ اليوم.. أبرزها استكمال الدورى بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي أنتهى منذ قليل عدة قرارات ، كالتالي:

•المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

•المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فاركو، لحين التحقيق معه عما بدر منه.

•عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

•استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.