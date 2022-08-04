الامارات | إشبيلية يتعاقد مع لاعب برازيلي من مان يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس الى إشبيلية الإسباني على سبيل الاعارة من مانشستر يونايتد الانكليزي حتى نهاية الموسم المقبل، وفق ما أعلن الناديان اليوم. وجاء في بيان للنادي الانكليزي "وافق مدافع مانشستر يونايتد الدولي البرازيلي أليكس تيليس على قضاء موسم 2022-2023 على سبيل الإعارة مع إشبيلية في إسبانيا".

فيما أفاد بيان النادي الأندلسي "وصل اللاعب مساء أمس إلى مدينة إشبيلية، ثم اجتاز الفحص الطبي ووقع عقده صباح اليوم". وهذه الصفقة الثانية في خط دفاع إشبيلية هذا الصيف بعد وصول البرازيلي الآخر ماركاو من غلطة سراي التركي مقابل 12 مليون يورو، وذلك لتعويض رحيل قلبَي الدفاع البرازيلي دييغو كارلوس الى أستون فيلا الانكليزي (31 مليون) والفرنسي جول كونديه الى برشلونة (50 مليون).

كان تيليس وصل الى مانشستر يونايتد في 2020 قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 15 مليون يورو وخاض 50 مباراة مع "الشياطين الحمر" خلال موسمين.

وأدى وصول الظهير الأيسر الهولندي تايلر مالاسيا من أياكس هذا الصيف بالإضافة الى تواجد لوك شو، الى ارتفاع المنافسة في هذا المركز.