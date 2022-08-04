شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: الاتحاد الأفريقى وافق على مشاركة سيدات اليد فى كأس الأمم بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن صلاح المشرف على منتخبات مصر لكرة اليد، أن الاتحاد المصري تلقى موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي على مشاركة منتخب السيدات في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر من العام الجاري.

وأوضح أيمن صلاح أن الاتحاد الأفريقي رد على طلب الاتحاد المصري بشأن المشاركة في كأس الأمم، ومن المقرر أن يتم إدراج منتخب السيدات ضمن قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، قبل إجراء مراسم القرعة المقرر لها 27 سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي في وقت سابق عن مشاركة 12 منتخبا قبل الموافقة على مشاركة منتخب مصر، ليكون المجموع حاليا 13 منتخبا على النحو التالي:

السنغال – أنجولا – الكاميرون – تونس – الكونغو – كوت ديفوار – المغرب – كاب فيردي – الكونغو الديمقراطية – مدغشقر – غينيا – الجزائر – مصر.