شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين سموحة وسيراميكا في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وسيراميكا المقامة حالياً على استاد الأسكندرية بالتعادل السلبي ، ورغم تسيّد سموحة السيطرة على الشوط الأول إلا أن فريق سيراميكا نجح في الخروج بهذا الشوط مُتعادلاً خلال اللقاء الذي يقام ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة للمباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان

في الدفاع: خالد عبد الفتاح- رجب نبيل- أحمد رمضان "بيكهام"- محمد نادي

في الوسط: محمد متولي "كناريا"- حمدي علاء- محمد شكري

في الهجوم: صديق كالابا- مروان حمدي- عبد الكبير الوادي .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا:

في حراسة المرمى: عامر عامر

في الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري- سيف تقى- أحمد محسن

في الوسط الدفاعي: عمرو نبيل- محمد توني _ محمد إبراهيم- شريف دابو

في الهجوم: شادي حسين _ باسم مرسي .