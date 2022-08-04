إيسترن كومباني يتعادل مع إنبي سلبيًا فى الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين إيسترن كومباني وإنبي على وقع التعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي : في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، وفي الدفاع: علي فوزي- إبراهيم يحيى- إبراهيم القاضي- خالد رضا، وفي الوسط: محمد إسماعيل- أحمد العجوز- زياد كمال، وفي الهجوم: مصطفى شلبي- جون إيبوكا- ديتوبيتر.