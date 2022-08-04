شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يتعادل مع إنبي سلبيًا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين إيسترن كومباني وإنبي على وقع التعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي : في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، وفي الدفاع: علي فوزي- إبراهيم يحيى- إبراهيم القاضي- خالد رضا، وفي الوسط: محمد إسماعيل- أحمد العجوز- زياد كمال، وفي الهجوم: مصطفى شلبي- جون إيبوكا- ديتوبيتر.
وجاء تشكيل إيسترن كومباني على النحو التالي : حراسة المرمي عمرو حسام، وخط الدفاع خالد مصطفى- محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمي، وخط الوسط أحمد متعب - أحمد حمزة (حمزاوي) - محمد بن علي طرابلسي- محمد ناصر (مودي)، والهجوم محمد رمضان - فراس بن عيفية
ويحتل إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.
يحتل إنبي المركز الـ12 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 28 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 13 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا.