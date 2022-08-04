شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : لا صحة لتعرض جمال علام لوعكة صحية في السعودية و يعود للقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف مصدر داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم أن جمال علام رئيس الاتحاد بخير و لم يتعرض لوعكة صحية خلال تواجدة في السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب للشباب .
و أوضح المصدر أن جمال علام سوف يعود للقاهرة مساء اليوم متابعة مهام عملة بمقر الاتحاد بشكل طبيعى يوم الاحد المقبل و بداء الاستعدادا لحسم بعض الملفات المتعلقة .
ومن جانب أخر هنأ ممثلون عن الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية منتخب مصر للشباب، عقب تأهله لنهائي كأس العرب، التي تحتضنها الأراضي السعودية.
وأقيمت احتفالية صباح اليوم الخميس بحضور اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر للشباب في السعودية، وكذلك الجهاز الفني بقيادة محمود جابر ولاعبي المنتخب المصري للشباب.
وفاز المنتخب المصري للشباب على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العرب، ليتأهل لمواجهة المنتخب السعودي صاحب الأرض، في نهائي البطولة، مساء الأحد المقبل.