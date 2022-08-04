شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : لا صحة لتعرض جمال علام لوعكة صحية في السعودية و يعود للقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم أن جمال علام رئيس الاتحاد بخير و لم يتعرض لوعكة صحية خلال تواجدة في السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب للشباب .

و أوضح المصدر أن جمال علام سوف يعود للقاهرة مساء اليوم متابعة مهام عملة بمقر الاتحاد بشكل طبيعى يوم الاحد المقبل و بداء الاستعدادا لحسم بعض الملفات المتعلقة .