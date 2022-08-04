شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن لائحة العقوبات في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، عن لائحة الجزاءات للموسم الجديد، والتي تضمنت 10 بنود لتحديد العقوبات المقرر توقيعها على المخالفين لقواعد البطولات.

وجاءت لائحة الجزاءات كالتالي:

ـ في حالة اعتراض اللاعب بصورة غير لائقة مثل الصياح أو التلفظ بألفاظ غير لائقة أو رمي الأدوات أثناء المباراة أو بعدها، أو التعدي على الحكم أو المنافس بالقول أو الفعل، يخصم منه من 100 إلى 300 نقطة أو يتم إيقافه لمدة شهر إلى سنة، أو أحد هاتين العقوبتين.

ـ في حالة تشجيع اللاعب أو اللاعبة من قبل أولياء أموره أو مدربيه أو مشجعيه من ناديه بطريقة مسنفزة وغير لائقة يخصم من اللاعب 50 نقطة ويحرم ولي الأمر أو المدرب أو المشجع من حضور البطولة التالية.

ـ في حالة قيام ولي الأمر أو المدرب بالاعتراض أثناء المباراة أو بعد المباراة باستخدام الصوت العالي أو المشاجرة أو التعدي على الحكم باللفظ أو الفعل، يتم إيقافه لمدة شهر إلى سنة ويتم تغريمه ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين.

ـ في حالة قيام ولي الأمر أو المدرب باستخدام العنف مع اللاعب سواء بالضرب أو الجذب أو التلفظ ألفاظ غير لائقة أثناء مشاركة اللاعب بالبطولات أو الدوري العام، يتم إيقافه لمدة شهر إلى سنة، وغرامة مالية من ألف إلى 5 آلاف جنيه، أو أحد هاتين العقوبتين.

ـ في حالة رفض اللاعب أو اللاعبة تحكيم مباراة يتم خصم 100 نقطة من نقاط البطولة.

ـ في حالة تكرار أي مخالفات تتضاعف العقوبة بخصم النقاط أو الغرامة المالية أو الإيقاف.

ـ في حالة عدم حضور أو انسحاب اللاعب من أي مباراة بالبطولة بدون اعتذار مسبق بعذر تقبله لجنة المسابقات مثل "الإصابات أو الحالات الاستثنائية مثل الحوادث"، يحرم اللاعب من نقاط البطولة وتحسب البطولة ضمن عدد البطولات الخاص به، أمام في حالة قبول اعتذاره فيأخذ اللاعب نقاط البطولة كلاعب مهزوم في المباراة التي انسحب منها.

ـ يمنع جلوس ولي الأمر أو مدرب اللاعب بجوار الحكم أثناء المباراة، ويقوم الحكم بطلب انصرافه وفي حالة الاصرار على الجلوس يتم إيقاف المباراة لمدة دقيقة لحين انصراف ولي الأمر أو المدرب، وفي حالة عدم الانصارف تحسب نقطة جزائية ثم شوط ثم المباراة طالما استمر في الجلوس.

ـ يمنع توجيه اللاعب أو إعطاؤه تعليمات فنية وهو داخل الملعب ويسمح فقط بالتوجيه بين الأشواط، ويحق للحكم إنذار اللاعب والمدرب واتخاذ ما يراه مناسباً من جزاءات تصاعدية، في حالة التكرار.

ـ حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف، اللاعبون مطالبون ببذل أقصى جهد ي المباريات، وسوف يتم توقيع عقوبات على اللاعب بخصم من 50 إلى 200 نقطة في حالة التخاذل أو التهاون المتعمد.