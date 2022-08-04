شكرا لقرائتكم خبر عن النقطة 78 تهدى الزمالك لقب الدورى للموسم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء غدا الجمعة على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

واقترب نادى الزمالك من حصد لقب بطولة الدورى العام للموسم الثانى، بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره بيراميدز فى الجولة 28، ليرفع رصيده إلى النقطة 66، ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه بفارق 7 نقاط، وكذلك عن النادى الأهلى.

النقطة 78 تهدى التتويج للأبيض

ويسعى الزمالك للوصول إلى النقطة 78 للتتويج بشكل رسمي بلقب الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث يحتاج 12 نقطة فقط من 6 مواجهات متبقية لحسم اللقب، لأن بيراميدز والأهلى حال الفوز بجميع مباريات المتبقية لن يتخطى حاجز الـ77 نقطة، وبالتالى يحتاج الزمالك إلى الوصول للنقطة 78 لحصد اللقب، أى يتبقى له 12 نقطة فقط لحسم البطولة بشكل رسمى.

وحقق الزمالك الانتصار فى 7 مباريات متتالية منذ التعادل مع الأهلى بهدفين لمثلهما، جاءت كالتالى: الفوز على البنك الأهلى 2 /1، ثم على سيراميكا 3 /2، ثم على المقاولون العرب بهدف نظيف، ثم على غزل المحلة 2/1، ثم على سموحة 2/0، وعلى فيوتشر بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجل هدفى الزمالك إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء.

ويغيب عن الزمالك الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.