شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يفوز على أنجولا بالبطولة الإفريقية للسلة تحت 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح منتخب مصر لشباب كرة السلة تحت 18 سنة مبارياته في بطولة أفريقيا بفوز هام على حساب نظيره الأنجولي بنتيجة 69/43 في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الخميس.

وقدم منتخب مصر بقيادة مدربه عمرو أبو الخير مباراة قوية منذ البداية، حيث أنه نجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 33/14، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 69/43.

وحرص السفير أسامة خليل سفير مصر في مدغشقر على حضور أولى مباريات منتخب الشباب في بطولة أفريقيا لمساندة شباب الفراعنة في بداية مشوارهم الأفريقي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في البطولة رفقة كل من: مالي وغينيا وأنجولا ورواندا.