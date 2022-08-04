شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القيد للكرة النسائية.. والمسابقات تنطلق فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح اتحاد الكرة باب القيد لأندية الكرة النسائية اليوم الخميس، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل وتشرف دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على ملف الكرة النسائية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الكرة النسائية في مصر تمر بمرحلة إعادة بناء بعد فترات لم يكن فيها النشاط مستقرًا ولا متواصلاً بالشكل الذي يضمن تطورها.

وتابعت الرفاعي أنها وجهت رسالة لوسائل الإعلام لدعم الكرة النسائية دون النظر إلى النتائج كون المنافسين يعملون بشكل متواصل منذ أكثر من 20 سنة.

واختتمت:" لدينا ثقة في بناتنا ونعمل وفق خطة للمستقبل ليصبح لدينا جيل من اللاعبات القادرات على المنافسة".