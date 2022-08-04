شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يقود هجوم إنبى أمام إيسترن كومبانى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن جورفان فييرا المدير الفني لفريق إنبى عن تشكيلة الفريق في مباراة ايسترن كومباني اليوم ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي : في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، وفي الدفاع: علي فوزي- إبراهيم يحيى- إبراهيم القاضي- خالد رضا، وفي الوسط: محمد إسماعيل- أحمد العجوز- زياد كمال، وفي الهجوم: مصطفى شلبي- جون إيبوكا- ديتوبيتر.
يبحث علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، عن تحقيق الفوز السابع في الدورى هذا الموسم ومواصلة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق بعد الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 6 مباريات، عندما يواجه اليوم إنبى على استاد بتروسبورت.
ولم يتذوق أبناء علاء عبد العال، طعم الهزيمة خلالهم، لتتصاعد أحلام البقاء تحت الأضواء والشهرة، قبل 6 مباريات فقط من نهاية المسابقة المحلية، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان ما حققوه فى المباريات الماضية، والتركيز على خطف الثلاث نقاط التى قد تكون الأهم بالابتعاد عن منطقة الخطر.
ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.