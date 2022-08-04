شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يقود هجوم إنبى أمام إيسترن كومبانى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جورفان فييرا المدير الفني لفريق إنبى عن تشكيلة الفريق في مباراة ايسترن كومباني اليوم ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي : في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، وفي الدفاع: علي فوزي- إبراهيم يحيى- إبراهيم القاضي- خالد رضا، وفي الوسط: محمد إسماعيل- أحمد العجوز- زياد كمال، وفي الهجوم: مصطفى شلبي- جون إيبوكا- ديتوبيتر.