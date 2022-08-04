شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين بالزمالك لدراسة بيراميدز قبل أول اختبار مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، بالمباريات السابقة لفريق بيراميدز، وأبرزها مباراة الزمالك، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة بالجولة 28، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز، قبل مواجهة السبت بين المقاولون العرب والفريق السماوي.

ويستعد المقاولون العرب للمباراة المصيرية والمرتقبة أمام بيراميدز، والتي تجمع الفريقين بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد الدفاع الجوي.

وتولى شوقي غريب تدريب المقاولون العرب أمس الأربعاء بعد توقيع عقود تدريب الفريق مباشرة، بعد رحيل محمد عودة عقب الهزيمة أمام فيوتشر بهدف نظيف في مباراة الجولة 28، والتي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي.

وتعتبر مباراة بيراميدز، بمثابة لقاء مصيري للمقاولون العرب، الذي تراجع إلى المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 25 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 28 مباراة، فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء، وخسر 11 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

من جانبه، أكد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الاتفاق مع شوقي غريب لم يشهد أي خلاف في ظل حماس وتاريخ كبيرين من غريب لمساعدة الفريق وتحسين وضعه في جدول الدوري وابعاده عن دائرة الخطر في جدول المسابقة في ظل صعوبة المهمة ولكنها ليست مستحيلة.

وأبدى فتحي ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد ومجموعة اللاعبين في استعادة مكانة المقاولون العرب لما لشوقي غريب من خبرات كبيرة وقدرة على تحمل المسئولية في الوقت الصعب وصاحب تاريخ عريق في التدريب.