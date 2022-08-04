شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مرشحاً.. المصري يعلن القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية خطابًا رسميًا للجنة الأوليمبية المصرية، يخطرها من خلاله بقائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر اجراءها في التاسع والعشرين من أغسطس الجاري وذلك بعد استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط الترشيح وبعد اعتذار عدد آخر من المرشحين عن عدم خوض الانتخابات ، فيما لم تقم إدارة النادي باستبعاد اي من المرشحين.

وضمت قائمة المرشحين 14 مرشحًا على كافة المناصب وقد جاءوا على النحو التالي :

منصب رئيس مجلس الإدارة :

1- كامل حسن أحمد أبو علي.

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة :

1- الحسيني محمد إبراهيم مصطفى

2- رجب عبد القادر محمد علي.

3- محمد عبد الفتاح توفيق أحمد.

منصب أمين الصندوق :

1- علي محمد عبده الجنيدي.

2- محمد السيد أحمد الفقي.

منصب العضوية :

1- أبو العزايم محمد علي سلامة.

2- أحمد عصام سعد محمد شعبان.

3- عماد أحمد محمد عبد الرحمن البرشة.

4- ياسر السيد علي سالم.

5- ياسر يحيى علي حسن..

منصب العضوية تحت السن :

1- أحمد محمد السيد عوض الطحان.

2- اسلام ابراهيم مصطفى عطية.

3- محمد موسى موسى أحمد طه.