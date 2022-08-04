استكمال الدوري بالناشئين.. قرارات نارية من الأهلي بعد أحداث مواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي مطالبته بإقالة لجنة الحكام في اتحاد الكرة، ضمن 4 قرارات اتخذها مجلس الإدارة عقب التعادل مع فاركو أمس الأربعاء.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي مع فاركو في الجولة 28 من دوري we المصري، ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة الترتيب، حيث اكتفى برفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ونشر الأهلي بيانا رسميا اليوم الخميس قال فيه إن مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم قرر ما يلي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام "التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها".

المطالبة بإيقاف حكم تقنية الفيديو "VAR" في المباراة الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر - السوبر المصري)، لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

وبحسب ما ذكره الأهلي في بيانه، فمن المقرر أن يقوم محمود الخطيب، رئيس النادي، بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.