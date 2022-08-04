اتحاد اليد يعلن مشاركة منتخب مصر للسيدات في أمم أفريقيا بالسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

أكد أيمن صلاح المشرف العام على منتخب مصر لكرة اليد، أن الاتحاد المصري للعبة تلقى موافقة رسمية من نظيره الأفريقي على مشاركة منتخب السيدات في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام النسخة القادمة للمسابقة القارية في السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وقال صلاح في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد كرة اليد المصري، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأفريقي رد على طلب اتحاد اليد المصري بشأن المشاركة في كأس الأمم.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم إدراج منتخب السيدات ضمن قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، قبل إجراء مراسم القرعة المقرر لها 27 سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي في وقت سابق عن مشاركة 12 منتخبا قبل الموافقة على مشاركة منتخب مصر، ليكون المجموع حاليا 13 منتخبا على النحو التالي:

"السنغال، أنجولا، الكاميرون، تونس، الكونغو، كوت ديفوار، المغرب، الرأس الأخضر ، الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، غينيا، الجزائر، مصر".