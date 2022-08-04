اتحاد الكرة يكشف حقيقة تعرض جمال علام لوعكة صحية في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عن حقيقة تعرض جمال علام رئيس الجبلاية لوعكة صحية خلال تواجده في المملكة العربية السعودية.

وترددت أنباء عديدة في الساعات القليلة الماضية حول تعرض جمال علام لأزمة صحية وهو ما نفاه اتحاد الكرة.

وذكر اتحاد الكرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جمال علام بخير ولا صحة لتعرضه لوعكة صحية.

ويتواجد جمال علام حاليًا في السعودية من أجل حضور المباراة النهائية لمنتخب مصر للشباب بكأس العرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية، يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس العرب للشباب والتي تستضيفها الأراضي السعودية.

وانتصر منتخب الشباب على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي، بينما اكتسح المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة.