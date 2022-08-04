بالأرقام.. سواريش الأسوأ بين أجانب الأهلي في عهد الخطيب بعد 9 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يعتبر البرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي الحالي، هو الأسوأ بين المدربين الأجانب الذين قادوا الفريق الأحمر، منذ تولي محمود الخطيب رئاسة القلعة الحمراء، وذلك خلال أول 9 مباريات مع الفريق.

وتولى محمود الخطيب رئاسة الأهلي في ديسمبر 2017، وتعاقد مع 4 مدربين أجانب، بخلاف سواريش، هم الفرنسي باتريس كارتيرون، والأورجوايائي مارتن لاسارتي، والسويسري رينيه فايلر، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ولم تكن بداية سواريش مع الأهلي ناجحة حتى الآن، إذ خسر الفريق تحت قيادته لقب النسخة الماضية من كأس مصر على يد الزمالك، فيما يقدم المدرب البرتغالي نتائج متذبذبة في الدوري المصري.

ويعتبر سواريش هو المدرب الوحيد الذي خسر مرتين في أول 9 مباريات بكل البطولات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن برصيد 56 نقطة، وله مباراة مؤجلة، حيث يبتعد عن الزمالك، صاحب الصدارة، بفارق 10 نقاط.

ومع تبقي 6 مباريات للزمالك و7 للأهلي، فإن الفريق الأحمر بات قريبًا من خسارة لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" مقارنة بين نتائج مدربي الأهلي الأجانب في عهد الخطيب، بعد أول 9 مباريات في كل البطولات.

باتريس كارتيرون (من يونيو حتى نوفمبر 2018)

فوز على تاونشيب رولرز البوتسواني 3-0.. دوري أبطال أفريقيا

فوز على تاونشيب رولرز البوتسواني 1-0.. دوري أبطال أفريقيا

تعادل مع الإسماعيلي 1-1.. الدوري المصري

فوز على المصري البورسعيدي 2-0.. الدوري المصري

فوز على الترجي 1-0.. دوري أبطال أفريقيا

فوز على وادي دجلة 1-0.. الدوري المصري

فوز على حرس الحدود 2-0.. الدوري المصري

فوز على كامبالا سيتي الأوغندي 4-3.. دوري أبطال أفريقيا

تعادل مع الإنتاج الحربي 0-0.. الدوري المصري

وفاز كارتيرون 7 مباريات بنسبة انتصار بلغت 77.77%، وتعادل مرتين، ولم يخسر أي مباراة في مبارياته التسع الأولى، سجل الفريق تحت قيادته 15 هدفًا، واستقبل 4 أهداف، بفارق +11.

مارتن لاسارتي (من يناير حتى أغسطس 2019)

خسارة من بيراميدز 1-2.. الدوري المصري

فوز على سموحة 1-0.. الدوري المصري

فوز على فيتا كلوب الكونغولي 2-0.. دوري أبطال أفريقيا

تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري 1-1.. دوري أبطال أفريقيا

فوز على مصر للمقاصة 3-0.. الدوري المصري

فوز على وادي دجلة 2-1.. الدوري المصري

فوز على سيمبا التنزاني 5-0.. دوري أبطال أفريقيا

فوز على إنبي 2-1.. الدوري المصري

فوز على حرس الحدود 1-0.. الدوري المصري

فاز لاسارتي في 7 مباريات بنسبة انتصار 77.77%، وتعادل مرة، وخسر مرة، وسجل الفريق تحت قيادته 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف، بفارق +13.

رينيه فايلر (من أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2020)

فوز على كانو سبورت الغيني 2-0.. دوري أبطال أفريقيا

فوز على الزمالك 3-2.. كأس السوبر المصري

فوز على سموحة 1-0.. الدوري المصري

فوز على كانو سبورت الغيني 4-0.. دوري أبطال أفريقيا

فوز على الإنتاج الحربي 4-0.. الدوري المصري

فوز على أسوان 5-1.. الدوري المصري

فوز على الجونة 4-0.. الدوري المصري

خسارة من النجم الساحلي 0-1.. دوري أبطال أفريقيا

فوز على بني سويف 3-1.. كأس مصر

فاز فايلر 8 مباريات بنسبة انتصار 88.88%، وخسر مباراة واحدة، ولم يتعادل، سجل الفريق تحت قيادته 26 هدفًا، واستقبل 5 أهداف، بفارق +21.

بيتسو موسيماني (من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2022)

فوز على المقاولون العرب 1-0.. الدوري المصري

فوز على إنبي 3-0.. الدوري المصري

تعادل مع بيراميدز 0-0.. الدوري المصري

فوز على الوداد المغربي 2-0.. دوري أبطال أفريقيا

فوز على الوداد المغربي 3-1.. دوري أبطال أفريقيا

فوز على طلائع الجيش 3-0.. الدوري المصري

فوز على أسمدة أبوقير 2-1.. كأس مصر

فوز على الزمالك 2-1.. دوري أبطال أفريقيا

فوز على الاتحاد السكندي 2-1.. كأس مصر

فاز موسيماني 8 مباريات بنسبة انتصار 88.88%، وتعادل مرة واحدة، ولم يخسر، وسجل الفريق تحت قيادته 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، بفارق +14.

ريكاردو سواريش (من يونيو 2022 حتى الآن)

فوز على بتروجيت 2-0.. كأس مصر

تعادل مع الجونة 0-0.. الدوري المصري

فوز على فيوتشر 4-0.. الدوري المصري

خسارة من بيراميدز 0-2.. الدوري المصري

خسارة من الزمالك 1-2.. كأس مصر

فوز على الجونة 2-0.. الدوري المصري

فوز على مصر للمقاصة 1-0.. الدوري المصري

تعادل مع المقاولون العرب 0-0.. الدوري المصري

تعادل مع فاركو 0-0.. الدوري المصري

وفاز سواريش 4 مباريات بنسبة انتصار 44.44%، وتعادل 3 مرات، وخسر مرتين، سجل الفريق تحت قيادته 10 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف، بفارق +6.