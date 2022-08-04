مرشح وحيد لمنصب الرئاسة.. المصري يعلن القائمة النهائية لانتخابات النادي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أرسل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية خطابًا رسميًا إلى الجنة الأوليمبية المصرية، يخطرها من خلاله بقائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة والمقرر إجراءها في 29 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك بعد استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط الترشيح وبعد اعتذار عدد آخر من المرشحين عن عدم خوض الانتخابات، فيما لم تقم إدارة النادي باستبعاد أي من المرشحين.

ويوجد مرشحًا وحيدًا على منصب رئيس مجلس إدارة المصري وهو كامل أبو علي رئيس النادي الأسبق.

وضمت قائمة المرشحين 14 مرشحًا على كافة المناصب بانتخابات المصري، وجاءوا على النحو التالي:

منصب رئيس مجلس الإدارة:

- كامل حسن أحمد أبو علي.

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة:

- الحسيني محمد إبراهيم مصطفى.

- رجب عبد القادر محمد علي.

- محمد عبد الفتاح توفيق أحمد.

منصب أمين الصندوق:

- علي محمد عبده الجنيدي.

- محمد السيد أحمد الفقي.

منصب العضوية:

- أبو العزايم محمد علي سلامة.

- أحمد عصام سعد محمد شعبان.

- عماد أحمد محمد عبد الرحمن البرشة.

- ياسر السيد علي سالم.

- ياسر يحيى علي حسن.

منصب العضوية تحت السن:

- أحمد محمد السيد عوض الطحان.

- إسلام ابراهيم مصطفى عطية.

- محمد موسى موسى أحمد طه.