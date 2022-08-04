تقرير تخيلي.. الزمالك يتراجع خلف الأهلي بدون أهداف زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يعد أحمد سيد "زيزو"، جناح الزمالك، أحد أهم أسلحة الفريق الأبيض التي قادته لصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، لكن ماذا سيكون ترتيب الفريق بدون أهداف اللاعب؟.

وبات الزمالك قريبًا من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري، إذ يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 66 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن بيراميدز، و10 نقاط عن الأهلي، الذي لعب مباراة أقل، وذلك قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

ويتفوق زيزو على كل لاعبي الدوري حتى الآن، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 14 هدفًا، بفارق هدفين عن كل من مروان حمدي، مهاجم سموحة، وجوب مابولولو، محترف الاتحاد السكندري.

ويعتبر الموسم الجاري هو الأكثر تهديفًا لزيزو في الدوري المصري، حيث أحرز هدفًا واحدًا موسم 2018-2019، و7 أهداف موسم 2019-2020، و9 أهداف موسم 2020-2021.

وشارك زيزو في 26 مباراة بالدوري، بـ2171 دقيقة لعب، سجل خلالها 14 هدفًا، بمعدل هدف كل 115 دقيقة.

وساهم زيزو في 24 هدفًا خلال مبارياته، حيث صنع لزملائه 10 أهداف أخرى، ما يعني أن الجناح الدولي يقترب من المساهمة بمعدل هدف في كل مباراة.

وسجل الزمالك في الدوري حتى الآن 50 هدفًا، ما يعني أن زيزو، الذي انضم عام 2019 قادمًا من موريرينسي البرتغالي، أحرز 28% من أهداف الفريق الأبيض الإجمالية.

وسجل زيزو أهدافه في شباك كل من إنبي، وطلائع الجيش، والأهلي، والإسماعيلي، والبنك الأهلي، وفيوتشر (هدفان)، والجونة، والاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي، وإيسترن كومباني، وسيراميكا كليوباترا، وسموحة، وبيراميدز على الترتيب.

ورغم غزارة أهداف زيزو، إلا أنه لم يسجل في مرمى أي فريق ذهابًا وإيابًا حتى الآن.

أهداف زيزو كانت مؤثرة بشكل مباشر في نتائج مباريات الزمالك في 6 مناسبات، فبدون أهداف النجم صاحب الـ26 عامًا في تلك المواجهات لفقد الفريق الأبيض نقاطًا أثرت على موقعه بشكل كبير في جدول الترتيب.

وبسبب زيزو، حصد الزمالك نقطة أمام البنك الأهلي، و3 نقاط أمام فيوتشر، ونقطتين أمام كل من الجونة، والمصري، وإيسترن كومباني، وسيراميكا كليوباترا.

وبالتالي، فإن أهداف زيزو كانت سببًا مباشرًا في حصد الزمالك 12 نقطة كاملة هذا الموسم، أدت لارتقاء الفريق إلى صدارة جدول الترتيب.

وبدون أهداف زيزو، فإن الزمالك سيصبح رصيده 54 نقطة، وبالتالي سيتراجع إلى المركز الثالث، حيث سيكون ترتيب الدوري على النحو التالي:

1- بيراميدز.. 59 نقطة.

2- الأهلي.. 56 نقطة.

3- الزمالك.. 54 نقطة.