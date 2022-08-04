"كنت متوتر".. نونيز يتحدث عن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أشاد داروين نونيز لاعب ليفربول بموقف زميله محمد صلاح بعد تركه ركلة الجزاء لتسجيل نونيز أول أهدافه مع الريدز، مؤكدا أنه كان متوتر في بداية الأمر.

وقال نونيز في تصريحات نقلتها "ليفربول إيكو" :كانت لفته رائعة من محمد صلاح أن يمنحني الكرة لأسدد ركلة الجزاء، وأن أسجل أولى أهدافي، لقد سعدت بالأهداف الأربعة بشكل كبير، لأنني لم أتوقع تسجيل أربع أهداف".

وأكمل: "كانت الأمور تسير على ما يرام، كنت متوترا في البداية، لأن كل شيء جديد بالنسبة لي؛ إنهُ أشبه بترك مدرستك والذهاب إلى مدرسة جديدة ومع زملاء جدد".

وأضاف نونيز: "أشعر الآن أنني بحالٍ جيد ومسترخي بشكل أكبر، بدون شك لست متوترًا كما كنت بالأيام الأولى من وصولي".

وأردف: "أُصبت بالقشعريرة عندما بدأت بالاحماء لأن الجماهير بدأت تغني لي، كما كانوا يغنون لي وأنا في الملعب، هذا أمر رائع لأنه يُهدِئك كلاعب، لذا فأشكرهم على ذلك".