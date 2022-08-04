ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع فاركو.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - واصل الأهلي نتائجه المخيبة للآمال بعد تعادله مع فاركو سلبيًا، مساء الأربعاء، في الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة ذاتها.

ويحلق الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن بيراميدز، بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الزمالك - المركز الأول - 66 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 56 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 45 نقطة.

5- طلائع الجيش - المركز الخامس - 44 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس – 40 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 38 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 36 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 33 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 33 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 32نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الثاني عشر - 32 نقطة.

13- إنبي - المركز الثالث عشر - 31 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 27 نقطة.

16- إيسترن كومباني- المركز السادس عشر - 27 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 25 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.

ترتيب الهدافين

ويتصدر لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدفاً.

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - المركز الأول - 14 هدفًا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري) - مروان حمدي (سموحة) - المركز الثاني - 12 هدفًا.

3- جون إيبوكا (إنبي) - المركز الثالث – 11 هدفًا

4- مصطفى شلبي (إنبي) - المركز الرابع - 10 أهداف.

5- شادي حسين (سيراميكا كليوباترا)، أشرف بن شرقي (الزمالك) أحمد رفعت (فيوتشر) محمد هلال (البنك الأهلي)، عبد الكبير الوادي (سموحة) – المركز الخامس- برصيد 9 اهداف.

6- علي معلول، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، أحمد عاطف (فيوتشر)، خالد قمر (الجونة)، ناصر منسي (البنك الأهلي) - المركز السادس -8 أهداف.

7- محمد شريف (الأهلي)، رمضان صبحي (بيراميدز)- المركز السابع- 7 أهداف.