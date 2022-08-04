اخبار الرياضه

تعرف على تشكيل سيراميكا و سموحة في الدورى الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا و سموحة في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة التشكيل الاساسى لفريقه hستعدادا لملاقاة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي ستنطلق بعد قليل على ستاد الإسكندرية .

 

وجاء التشكيل يضم كل من :

في حراسة المرمى: الهاني سليمان

في الدفاع: خالد عبد الفتاح- رجب نبيل- أحمد رمضان "بيكهام"- محمد نادي

في الوسط: محمد متولي "كناريا"- حمدي علاء- محمد شكري

في الهجوم: صديق كالابا- مروان حمدي- عبد الكبير الوادي .

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامي كالتالي:

في حراسة المرمى: عامر عامر

في الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري- سيف تقى- أحمد محسن

في الوسط الدفاعي: عمرو نبيل- محمد توني _ محمد إبراهيم- شريف دابو

في الهجوم: شادي حسين _ باسم مرسي .

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا