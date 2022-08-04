شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا و سموحة في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة التشكيل الاساسى لفريقه hستعدادا لملاقاة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي ستنطلق بعد قليل على ستاد الإسكندرية . وجاء التشكيل يضم كل من : في حراسة المرمى: الهاني سليمان في الدفاع: خالد عبد الفتاح- رجب نبيل- أحمد رمضان "بيكهام"- محمد نادي في الوسط: محمد متولي "كناريا"- حمدي علاء- محمد شكري في الهجوم: صديق كالابا- مروان حمدي- عبد الكبير الوادي . بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامي كالتالي: في حراسة المرمى: عامر عامر في الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري- سيف تقى- أحمد محسن في الوسط الدفاعي: عمرو نبيل- محمد توني _ محمد إبراهيم- شريف دابو في الهجوم: شادي حسين _ باسم مرسي .