شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان وبن عيفية يقودان هجوم إيسترن كومبانى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة إنبي اليوم ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي : حراسة المرمي عمرو حسام، وخط الدفاع خالد مصطفى- محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمي، وخط الوسط أحمد متعب - أحمد حمزة (حمزاوي) - محمد بن علي طرابلسي- محمد ناصر (مودي)، والهجوم محمد رمضان - فراس بن عيفية

وفي البدلاء : "أحمد بوسكا - أحمد أبو بكر (موكشا)- أحمد تمساح- عبد العزيز موسى - محمد خليفة - أحمد داهش - يوسف مجدي عبدالغني - يوسف رمضان - عماد ميهوب".