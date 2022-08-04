شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان وبن عيفية يقودان هجوم إيسترن كومبانى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة إنبي اليوم ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي : حراسة المرمي عمرو حسام، وخط الدفاع خالد مصطفى- محمد صالح - أحمد عبد الموجود (جودة) - صابر الشيمي، وخط الوسط أحمد متعب - أحمد حمزة (حمزاوي) - محمد بن علي طرابلسي- محمد ناصر (مودي)، والهجوم محمد رمضان - فراس بن عيفية
وفي البدلاء : "أحمد بوسكا - أحمد أبو بكر (موكشا)- أحمد تمساح- عبد العزيز موسى - محمد خليفة - أحمد داهش - يوسف مجدي عبدالغني - يوسف رمضان - عماد ميهوب".
يبحث علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، عن تحقيق الفوز السابع في الدورى هذا الموسم ومواصلة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق بعد الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 6 مباريات، عندما يواجه اليوم إنبى على استاد بتروسبورت.
ولم يتذوق أبناء علاء عبد العال، طعم الهزيمة خلالهم، لتتصاعد أحلام البقاء تحت الأضواء والشهرة، قبل 6 مباريات فقط من نهاية المسابقة المحلية، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان ما حققوه فى المباريات الماضية، والتركيز على خطف الثلاث نقاط التى قد تكون الأهم بالابتعاد عن منطقة الخطر.
ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.