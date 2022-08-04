شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم معسكر جدة ويعود للقاهرة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب الناشئين "مواليد 2006" غدًا الجمعة معسكره المغلق الذى تحتضنه مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، واستمر لمدة أسبوع.

وشهد المعسكر المغلق خوض مبارتين وديتين أمام المنتخبين السعودي والسوداني، ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس العرب للناشئين التي تنطلق بالجزائر يوم 22 أغسطس المقبل.

وتعود البعثة التي يترأسها الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى القاهرة صباح غد الجمعة.

وأسفرت قرعة كأس العرب للناشئين عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة، التي تضم معه منتخبات السعودية، سوريا ولبنان.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.