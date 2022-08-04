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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيكون أمام النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، فرصة لتحطيم رقم قياسي جديد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2022-2023.

"صلاح" أمام فرصة لتحطيم رقم قياسي جديد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويسعى صلاح لهز شباك نادي فولهام، في الجولة الأولى، ليكون أول لاعب في مسابقة "البريميرليغ" يسجل في المباريات الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.

وسبق لصلاح أن سجل في جميع المباريات الافتتاحية، في المواسم الخمس الماضية، تحديدا منذ موسم 2017- 2018.

وفي المباريات الافتتاحية، أحرز صلاح أهدافا بشباك أندية: واتفورد ووست هام ونوريتش سيتي وليدز يونايتد، في خلال آخر 5 أعوام.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي، بمواجهة نظيره فولهام، السبت المقبل، وعلى أرضية ملعب "كرافين كوتاج".

يذكر أن صلاح لعب 4 مباريات أمام فولهام، وسجل خلالها هدفين.

يبدو أن تجديد عقد البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول مع تعديله ماليا، أمرا مكلفا لإدارة النادي الإنجليزي، لكن واقعيا حقق الأخير استفادة كبيرة وراء ذلك.

وأعلن نادي ليفربول قبل يومين تمديد عقد جوتا حتى 2027، بدلا من الموعد السابق لانتهاء التعاقد في 2025 مع زيادة راتبه دون الكشف الأجر الجديد.



صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية كشفت السر الذي جعل إدارة ليفربول تمدد عقد جوتا دون أن تتعرض لخسائر مالية، بسبب زيادة الراتب المدفوع للدولي البرتغالي.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن زيادة عقد جوتا سيجعل مدته 7 سنوات من موعد قدومه من ولفرهامبتون الإنجليزي في 2020 وحتى نهاية العقد وليس 5 سنوات، ومن ثم فإن تكلفة الصفقة سنويًا ستصبح 5 ملايين جنيه إسترليني، وهذا سيمنح ليفربول توفيرًا في حساباته السنوية (بقيمة 3.28 مليون إسترليني).

ليفربول قام بدفع 41 مليون جنيها إلى ولفرهامبتون قبل عامين للحصول على خدمات جوتا، بعقد لـ5 سنوات، بما يعني أن إجمالي المدفوع سنويًا لهذه الصفقة بلغ 8.2 مليون إسترليني.

ولكن مع تعديل العقد لتصبح مدته من 2020 إلى 2027 فإن مبلغ الـ41 مليون جنيها سيقسم على 7 سنوات، وهو ما يقلل المبلغ السنوي في حسابات ليفربول الخاص بصفقة جوتا إلى 5 ملايين ويعني توفير 3 ملايين لخزينة النادي.

التقرير أشار إلى أن ليفربول قام بنفس هذا التكتيك في تعديل العقود من قبل مع لاعبين آخرين أبرزهم المصري محمد صلاح والأوروجواياني لويس سواريز، أهم مهاجمي "الريدز" في العقد الأخير.

ويعتمد هذا الأسلوب على تحقيق توفير للنادي في حساباته المالية السنوية من خلال توزيع التزاماته المالية على فترات أطول بما يكون له أثر إيجابي على الأرباح والخسائر.

يذكر أن جوتا سجل 34 هدفًا في 85 مباراة مع ليفربول منذ قدومه من ولفرهامبتون، بالإضافة إلى صناعته 9 أهداف أخرى.

يترقب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام بين يومي 5 و7 أغسطس/ آب الحالي.

المباراة الافتتاحية تجمع بين كريستال بالاس وأرسنال، في العاشرة مساء الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويشارك أرسنال في المباراة الافتتاحية للموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الخامسة، وفاز 3 مرات لكنه خسر 2-0 على يد برينتفورد في انطلاقة الموسم الماضي.

كما انتهت 4 من آخر 6 مباريات في الدوري بين الفريقين بالتعادل، حيث فاز كل من بالاس وأرسنال بمباراة واحدة.

في المقابل، خسر أرسنال 4 من آخر 6 مباريات خارج أرضه خلال موسم 2021-22.



يستهل ليفربول مشواره في البطولة حين يلاقي نظيره فولهام مساء يوم السبت.

وفاز ليفربول بـ6 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام بين عامي 2012 و2019، لكنه لم يتمكن من التغلب عليه في موسم 2021-22، وتعادل 1-1 خارج أرضه وخسر 1-0 على ملعبه.

وأصبح محمد صلاح مهاجم ليفربول أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في الجولة الأولى لـ5 مواسم متتالية بهدفه ضد نورويتش سيتي العام الماضي، وقد يوسع رقمه القياسي أمام فولهام.

قمة مباريات الجولة ستجمع بين إيفرتون وتشيلسي، على ملعب "التوفيز" بمدينة ليفربول.

وفاز إيفرتون بـ4 من آخر 5 مباريات على أرضه ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، بينما انتصر "البلوز" في 27 من 60 لقاء في الدوري المحلي بين الفريقين.

يخوض مانشستر يونايتد أول مباراة رسمية تحت القيادة الفنية للمدرب الهولندي إيريك تين هاج، حين يواجه برايتون يوم الأحد المقبل.

وفاز يونايتد بـ7 من مبارياته الـ10 في الدوري أمام برايتون، بما في ذلك جميع مبارياته الـ5 في أولد ترافورد.

وسحق برايتون نظيره يونايتد 4-0 في ملعب أميكس عندما التقى الفريقان آخر مرة في مايو/ آيار الماضي.

مانشستر سيتي حامل اللقب يستهل مشواره بمواجهة صعبة أمام وست هام، يوم الأحد المقبل.

وبعد خسارته 4 مباريات على أرضه في الدوري أمام السيتي وتلقت شباكه 17 هدفا، تعادل وست هام في آخر مباراتين، بما في ذلك التعادل 2-2 في مايو.

وتغلب وست هام على سيتي 9 مرات فقط في 42 مباراة بالدوري الإنجليزي، منها 7 انتصارات على أرضه.